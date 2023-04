La Via tra Roma e Viterbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Via tra Roma e Viterbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CASSIA

Significato/Curiosita : La Via tra Roma e Viterbo Viterbo (Vetèrbe in dialetto viterbese) è un comune italiano di 65 949 abitanti capoluogo dell'omonima provincia nel Lazio settentrionale, nota anche come Tuscia viterbese. Cassia – nome proprio di persona italiano

– nome proprio di persona italiano Cassia – genere di alberi e arbusti della famiglia delle Fabaceae

– genere di alberi e arbusti della famiglia delle Fabaceae Cassia – albero aromatico tropicale della famiglia delle Lauraceae, anche detto cannella cinese

– albero aromatico tropicale della famiglia delle Lauraceae, anche detto Cássia – comune brasiliano del Minas Gerais

– comune brasiliano del Minas Gerais Via Cassia – via consolare romana

– via consolare romana Piccola Cassia – via consolare romana

– via consolare romana Via Cassia – Strada Statale italiana

– Strada Statale italiana Contea di Cassia – contea statunitense Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

