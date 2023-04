Si vendono anche in farmacia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si vendono anche in farmacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OCCHIALI

Significato/Curiosita : Si vendono anche in farmacia L'Ospedale San Giuseppe è uno storico ospedale privato di Milano fondato nel 1874 dall'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio in zona Sant'Ambrogio. Gli occhiali sono delle protesi esterne da vista, composte da una montatura e da due lenti atte a correggere alterazioni della vista dovute a vizi di rifrazione dell'occhio umano (come miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia) o a insufficienze nella funzionalità oculare. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si vendono anche in farmacia : vendono; anche; farmacia; Si vendono con i tutori; vendono vino sfuso; Vi si vendono grandi marche a prezzi scontati; vendono fondi: __ finanziari; Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola; Stadio del Manche ster United: _ Trafford; La Blanche tt attrice; Ce ne sono di voci bianche ; Di loro si occupa anche l odontoiatra; Dà anche rape; Molti la presentano in farmacia prima di pagare; Gel di petrolio usato in cosmetica e farmacia ; Pianta ad arbusto usata in farmacia e cucina; Si presentano in farmacia ; Si vendono in farmacia ; Cerca altre Definizioni