Ha il veleno nella coda - Cruciverba

Ha il veleno nella coda.

Soluzione 9 lettere : SCORPIONE

Significato/Curiosita : Ha il veleno nella coda Gli scorpioni (Scorpiones C. L. Koch, 1837) sono un ordine di artropodi velenosi della classe degli aracnidi. Ci sono circa duemila specie di scorpioni nel mondo, caratterizzati da un corpo allungato e una coda segmentata che termina con un pungiglione da cui viene iniettato il veleno. È noto che gli scorpioni resistono a dosi molto elevate di radiazioni, quindi sopravvivono anche alle bombe atomiche. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ha il veleno nella coda : veleno; nella; coda; Rettile veleno so; Il re che beveva veleno ; Una persona veleno sa e... infida; Un serpente veleno sissimo; Un aracnide veleno so che è presente in Europa; Il coltellaccio per farsi strada nella giungla; Scrisse Assassinio nella cattedrale; Il gufo di Merlino ne La spada nella roccia; nella sacca dell hockeista; Si immettono nella memoria di un computer; Hanno la coda luminosa; Il pesciolino che ha la coda prensile; Un amico con la coda ; coda di sorci; Pari in coda ; Cerca altre Definizioni