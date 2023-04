Vasto ingresso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasto ingresso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ATRIO

Significato/Curiosita : Vasto ingresso Vasto (anche Il Vasto; in vastese: Lu Uàšte) è un comune italiano di 40 686 abitanti della provincia di Chieti in Abruzzo. In anatomia, gli atri sono le due cavità superiori del cuore umano e sono posti al di sopra dei due ventricoli; sono separati dal setto interatriale. Differiscono dai ventricoli per diversi motivi: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Vasto ingresso : vasto; ingresso; vasto teatro all aperto; vasto altopiano asiatico; Grosso, vasto Stato posto al centro del Brasile; Ampio, vasto ; Era un vasto lago asiatico; I tappeti da ingresso ; C è quello d ingresso ; Monumentale ingresso ; Si usa per comunicare con l ingresso ; È posto all ingresso del porto; Cerca altre Definizioni