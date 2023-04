Valido da una certa data - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valido da una certa data. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DECORRENTE

Significato/Curiosita : Valido da una certa data La Pasqua è una cosiddetta festività mobile: la sua data varia di anno in anno perché è correlata con il ciclo lunare. La Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana celebrano eventi differenti e non possono cadere mai nello stesso giorno pur cadendo approssimativamente nello stesso periodo. All'interno del cristianesimo poi vi sono due regole differenti a seconda che si usi il calendario gregoriano (cattolici e protestanti) o quello giuliano (ortodossi e la maggioranza delle Chiese ... Il rizoma (da rizo-, radice, con il suffisso -oma, rigonfiamento) è una modificazione del fusto delle piante erbacee la cui principale funzione è di immagazzinare amidi e proteine e consentire così alle piante di perennare (sopravvivere a una stagione sfavorevole) sottoterra. È ingrossato, sotterraneo con decorso generalmente orizzontale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Valido da una certa data : valido; certa; data; Tale è un documento non più valido ; Privo di valido scopo; Rendere valido , ratificare; Persuasivo, valido ; Serve al referendum per essere valido ; Luce incerta della sera; Sì, certa mente!; Si dice di uomini di una certa età; Quando lavorano bene... sconcerta no il pubblico; Una certa quantità; Giornali di vecchia data ; Raccomandata con Ricevuta di Ritorno; Andata e ritorno di un pendolo; L organizzazione che era guidata da Salan; Andata ... alla latina; Cerca altre Definizioni