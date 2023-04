L Uto famoso violinista - Cruciverba

Il violino è uno strumento musicale della famiglia degli archi, dotato di quattro corde accordate ad intervalli di quinta. Il musicista che suona il violino è detto violinista; l'artigiano che lo costruisce o lo ripara è il liutaio.

L'Università delle Highlands e delle Isole (in lingua inglese: University of the Highlands and Islands, in gaelico scozzese: Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, in latino: Universitas de Superiori et Insulae) è un'università pubblica di ricerca con ufficio esecutivo nella precedente sede del Royal Northern Infirmary a Inverness, in Scozia, nel Regno Unito.