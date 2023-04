Li usa il pittore che non adopera i pennelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li usa il pittore che non adopera i pennelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PASTELLI

Significato/Curiosita : Li usa il pittore che non adopera i pennelli Totò, pseudonimo di Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio (Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967), è stato un attore, commediografo, poeta, paroliere, sceneggiatore e filantropo italiano. Attore simbolo dello spettacolo comico in Italia, soprannominato «il principe della risata», è considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano. Il pastello è una tecnica di disegno che usa bastoncini di pigmento colorato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Li usa il pittore che non adopera i pennelli : pittore; adopera; pennelli; _ Chagall, famoso pittore ; pittore puntinista: _ Seurat; František __, pittore ceco; Fernando, pittore e scultore colombiano; Celebre pittore olandese; Modo di adopera re; Un tipo di ago adopera to per fare iniezioni; Può pungere chi l adopera ; Si adopera vano come proiettili nelle vecchie comiche; adopera re, servirsi di qualcosa; Artisti che utilizzano pennelli ; Dà peli per pennelli ; Fornisce peli per pennelli ; Cerca altre Definizioni