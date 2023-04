Si usa in fisica per misurare le forze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa in fisica per misurare le forze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DINAMOMETRO

Significato/Curiosita : Si usa in fisica per misurare le forze La massa (dal greco antico µa, mâza, «torta d'orzo, grumo di pasta») è una grandezza fisica propria dei corpi materiali che ne determina il comportamento dinamico quando sono soggetti all'influenza di forze esterne. Il dinamometro (dal greco: daµ, dýnamis, forza, potenza e µt, métron, misura) è uno strumento di misura utilizzato in meccanica per determinare l'entità di una forza ad esso applicata. Il meccanismo di misurazione utilizza il principio della legge di Hooke, per il quale la deformazione di un materiale elastico è direttamente proporzionale alla forza applicata al materiale stesso. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

