Usa la bacchetta a fin di bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usa la bacchetta a fin di bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FATA

Significato/Curiosita : Usa la bacchetta a fin di bene Descendants è un film per la televisione in stile musical del 2015 diretto da Kenny Ortega e distribuito da Walt Disney Pictures. La fata è una creatura leggendaria, presente nelle fiabe o nei miti di origine principalmente italiana e francese, ma che trova comunque figure affini nelle mitologie dell'Europa dell'Est, oltre che in quelle inglesi dove sono chiamate fairy. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Usa la bacchetta a fin di bene : bacchetta; bene; Avevano la bacchetta magica; Usava la bacchetta a fin di bene; Dirige a bacchetta ; bacchetta che i pittori usano come sostegno; Comanda a bacchetta i professori; Li gode il bene stante; Un bene stare latino; È bene non farlo ad occhi aperti; Lo era un bene non sottoposto a oneri e vincoli feudali; Recipiente di legno che sta bene in cantina; Cerca altre Definizioni