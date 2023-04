Uno scooter di piccola cilindrata - Cruciverba

Lo Yamaha BW's è uno scooter di piccola cilindrata prodotto dalla casa motociclistica giapponese Yamaha Motor dal 1988, utilizzando principalmente il suo stabilimento francese MBK dall'anno 1990; in Europa è stato distribuito anche come MBK Booster. Sul mercato nordamericano è stato distribuito anche come Yamaha Zuma.

Lo scooter (dall'inglese, to scoot: sfrecciare, scappare, andare di corsa) è un veicolo motorizzato, molto "pratico e veloce" nel traffico cittadino, caratterizzato da due ruote di piccolo diametro, motore e trazione posteriore, telaio basso e centralmente aperto, con pedana che consente una guida seduta, con le gambe parallele, e il busto eretto.