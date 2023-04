Una sostanza usata per le analisi chimiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sostanza usata per le analisi chimiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REAGENTE

Significato/Curiosita : Una sostanza usata per le analisi chimiche La teoria del complotto sulle scie chimiche (in inglese: chemtrails conspiracy theory) sostiene che, alle scie di condensazione visibili nell'atmosfera terrestre, create dagli aerei, siano intenzionalmente aggiunti degli agenti chimici o biologici, spruzzati in volo per mezzo di ipotetiche apparecchiature montate sui velivoli, per varie finalità. Si definisce reagente qualsiasi sostanza che prende parte ad una reazione chimica consumandosi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

