Una risata sui social - Cruciverba

Il riso è una reazione nervosa che si manifesta nel comportamento umano in diverse circostanze. In genere si tratta di una risposta emotiva di fronte ad un'esperienza comica o a sensazioni intense di allegria, piacere, benessere, ottimismo. Tuttavia, il riso può avere anche un ruolo di sfogo di emozioni di natura opposta, come la tristezza e la rabbia; in tal caso, nel linguaggio comune, si parla di "risata nervosa" o "isterica". Possono stimolare il riso anche cause fisiche, a ...

LOL - Chi ride è fuori è un game show italiano distribuito da Prime Video e condotto da Fedez, basato sul format giapponese Documental, ideato dal comico Hitoshi Matsumoto.