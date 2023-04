Una prova di stampa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una prova di stampa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BOZZA

Significato/Curiosita : Una prova di stampa La stampa è un processo per la riproduzione di testi e/o di immagini su di un supporto rigido o semirigido.

Attualmente viene realizzata soprattutto mediante l'impiego d' inchiostro su carta e di una pressa da stampa. Parte essenziale dell'editoria, viene svolta come processo industriale su larga scala. Bozza – in campo artistico, schema preliminare che ha lo scopo di illustrare le caratteristiche generali della creazione e di rendere facilmente l'idea di come sarà il prodotto finito

– in campo artistico, schema preliminare che ha lo scopo di illustrare le caratteristiche generali della creazione e di rendere facilmente l'idea di come sarà il prodotto finito Bozza cranica – in anatomica, protuberanza arrotondata nella superficie esterna del cranio

– in anatomica, protuberanza arrotondata nella superficie esterna del cranio Bozza di stampa – in editoria, composizione tipografica preliminare stampata su una sola faccia del foglio, con larghi margini per le correzioni dei refusi e di altri errori di composizione

– in editoria, composizione tipografica preliminare stampata su una sola faccia del foglio, con larghi margini per le correzioni dei refusi e di altri errori di composizione Bozza fogliare – in botanica, primo sviluppo di una foglia, a forma di sporgenza tondeggiante

– in botanica, primo sviluppo di una foglia, a forma di sporgenza tondeggiante Bozza fluviale e bozza glaciale – sporgenza rocciosa emergente dal letto di un fiume o di un ghiacciaio Persone Eugène Bozza – compositore e direttore d'orchestra francese

– compositore e direttore d'orchestra francese Gino Bozza – ingegnere, accademico e rettore italiano

– ingegnere, accademico e rettore italiano Tullio Bozza – schermidore italiano Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «bozza» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

