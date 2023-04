Una pera di cacio tenero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pera di cacio tenero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCAMORZA

Significato/Curiosita : Una pera di cacio tenero Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. La scamorza è un formaggio a pasta filata prodotto con latte vaccino. Alcuni caseifici campani producono anche la scamorza con latte bufalino. È riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale delle regioni Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria (ove assume la denominazione di "provola"). In genere ha la forma di una palla, dal peso di 0,15-0,25 kg e viene prodotta anche in versione affumicata o farcita. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Una pera di cacio tenero : pera; cacio; tenero; Lo attendono i poeti per cominciare l opera ; Li usa il pittore che non adopera i pennelli; Congiurò contro l impera tore Claudio; Don, fondò la Piccola Opera della Divina Provvidenza; L impera tore romano che ebbe come precettore il filosofo Seneca; Spaghetti cacio e _; Tonnarelli cacio e pepe; Gli spaghetti cacio e _; __ il cacio sui maccheroni; Sono ottime con il cacio ; Non è tenero ... nella farina; Un tenero amore; Degni di tenero amore; Un tenero ovino; Un tenero latticinio; Cerca altre Definizioni