Una cittadina sotto Alessandria - Cruciverba

Ovada (Ovà Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['()a] in piemontese, Goâ Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['gw] o Oâ Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['w] in ligure) è un comune italiano di 10.840 abitanti della provincia di Alessandria, in Piemonte. È un centro agricolo e commerciale situato nell'Alto Monferrato, perno di un'area di circa 30.000 abitanti, detta Ovadese, nonché uno dei centri-zona della Provincia di Alessandria in quanto sede dell'ospedale, del polo scolastico superiore e di altri servizi per i cittadini. Rinomata per aver dato i natali a San Paolo della Croce, fondatore della Congregazione dei Religiosi Padri Passionisti.