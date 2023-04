Un uccello come il falco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un uccello come il falco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAPACE

Significato/Curiosita : Un uccello come il falco Il falco pellegrino (Falco peregrinus Tunstall, 1771) è un uccello rapace della famiglia dei Falconidi diffuso quasi in tutto il mondo: (Europa, Asia, Africa, Nordamerica, Sudamerica e Oceania). Nel nome scientifico la parola peregrinus (utilizzata per indicare la specie) fa riferimento alla colorazione scura delle penne del capo, che ricordano un cappuccio nero simile a quello che erano soliti indossare i pellegrini. Un rapace è un tipo di uccello predatore che caccia e si nutre di altri animali. Le caratteristiche principali dei rapaci sono rappresentate dal fatto che cacciano utilizzando il becco e gli artigli e dal fatto di avere un potente senso della vista. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un uccello come il falco : uccello; come; falco; uccello simile a un tozzo airone; uccello il cui occhio è ben noto ai pedicure; Un uccello fossile; Un tozzo uccello somigliante allo struzzo; uccello corridore estinto; Animale come l anatra; Compendiosi come un celebre storico latino; L imperatore romano che ebbe come precettore il filosofo Seneca; come sei sottosopra; come il tonno in scatola; Cambiano falco in gallo; È simile al falco ; Un falco più grande dello sparviero; __ Barton, il vero nome dell Occhio di falco dei fumetti Marvel; Un falco rossiccio; Cerca altre Definizioni