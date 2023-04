Trionfante... in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trionfante... in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NF

Significato/Curiosita : Trionfante... in mezzo La Disputa del Sacramento è un affresco (770x500 cm circa) di Raffaello Sanzio, databile al 1509 e situato nella Stanza della Segnatura, una delle quattro Stanze Vaticane. NF (reso graficamente F), pseudonimo di Nathan John Feuerstein (Gladwin, 30 marzo 1991), è un rapper e compositore statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

