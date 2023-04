Un triangolo da disegno - Cruciverba

In geometria l'aggettivo aureo potrebbe riferirsi a un qualsiasi triangolo avente una proporzionalità aurea tra due dei suoi elementi, cioè un rapporto uguale al famoso numero aureo, ˜ 1,618. Di fatto però tra i tanti possibili triangoli con questa caratteristica normalmente in letteratura ci si riferisce ai due triangoli isosceli ricavabili dal pentagono, quello acutangolo (36°, 72° e 72°) e quello ottusangolo (108°, 36° e 36°) che hanno entrambi i lati diversi in rapporto ...

– gruppo di persone che gareggiano in uno sport. Squadra – gruppo di persone finalizzato allo svolgimento di un compito (manutenzione, servizio di polizia, servizio antincendio).

– insieme territoriale di villaggi, in alternativa alla pieve. Squadra – Strumento da disegno.

– unità militare. Squadra – altro nome della costellazione del Regolo

