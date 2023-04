Treni che si fermavano in poche stazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Treni che si fermavano in poche stazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIRETTI

Significato/Curiosita : Treni che si fermavano in poche stazioni La stazione di Pont Canavese è la stazione ferroviaria capolinea della ferrovia Canavesana. Serve il centro abitato di Pont Canavese ed il centro abitato adiacente di Sparone. Gli anticoagulanti orali diretti o DOAC (dall'inglese direct-acting oral anticoagulants), detti anche NOAC (dall'inglese Non-vitamin K oral anticoagulants) e precedentemente denominati nuovi anticoagulanti orali o NAO, sono una classe di farmaci anticoagulanti diversi da quelli tradizionali (eparina e warfarin) perché agiscono direttamente sui fattori della coagulazione: trombina (o fattore II) oppure fattore Xa. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

