Trasforma un padre in nonno - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : NIPOTE

Significato/Curiosita : Trasforma un padre in nonno Che ora è è un film del 1989 diretto da Ettore Scola. La parentela è un vincolo costituito da legami biologici, sociali, culturali e giuridici, tra le persone che hanno in comune uno stipite (articolo 74 del codice civile italiano). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Un mobile trasforma bile; trasforma grano in farina; trasforma il matto in una parte del giorno; trasforma re o cambiare di posto; La sua carrozza si trasforma va in zucca; Il padre ne I promessi sposi; Il padre dei vizi, secondo un popolare proverbio; Il padre di Ettore e Paride; Il padre di Egisto; Relativo al padre di Icaro; Il fratello del nonno ; Il nonno dei Tedeschi; Ci narra il resoconto della giornata ma non è il nonno che torna dalla passeggiata; Il padre del bisnonno ; Il Vecchio che fu nonno di Lorenzo de Medici;