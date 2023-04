Tramutava in oro tutto ciò che toccava - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tramutava in oro tutto ciò che toccava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RE MIDA

Significato/Curiosita : Tramutava in oro tutto cio che toccava Dial H for Hero è un fumetto pubblicato dalla DC Comics a proposito di un misterioso quadrante telefonico che permette a persone ordinarie di diventare dei supereroi per un breve periodo, selezionando le lettere H-E-R-O in quest'ordine. Ogni volta che viene utilizzato, il numero fornisce alla persona un'identità da supereroe con un nuovo nome, un nuovo costume e potere. Questi supereroi, spesso, sono nuovi e in un'occasione la persona che fece il numero ottenne dei super poteri ... Mida (in greco antico: da, Mídas, mentre il latino Mydas corrisponde ad un'errata trascrizione), figlio adottivo (o biologico secondo alcune fonti) di Gordio e di Cibele, fu un mitico re della Frigia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

