Tracce lasciate sull acqua - Cruciverba

Avatar - La via dell'acqua (Avatar: The Way of Water) è un film del 2022 diretto da James Cameron. Prodotto dalla 20th Century Studios, è il sequel del film Avatar del 2009.

La teoria del complotto sulle scie chimiche (in inglese: chemtrails conspiracy theory) sostiene che, alle scie di condensazione visibili nell'atmosfera terrestre, create dagli aerei, siano intenzionalmente aggiunti degli agenti chimici o biologici, spruzzati in volo per mezzo di ipotetiche apparecchiature montate sui velivoli, per varie finalità.