Tra le nuvole - Cruciverba

Tra le nuvole (Up in the Air) è un film del 2009 diretto da Jason Reitman e co-sceneggiato dallo stesso Reitman con Sheldon Turner, basandosi sull'omonimo romanzo che Walter Kirn ha scritto nel 2001.

Vo' (chiamato impropriamente anche Vo' Euganeo e Vò) è un comune italiano di 3 275 abitanti della provincia di Padova in Veneto, posto sul versante ovest dei Colli Euganei.