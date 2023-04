Un tizio non identificato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tizio non identificato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TALE

Significato/Curiosita : Un tizio non identificato Apollo (in greco antico: p, Apóllon; in latino: Apollo) è, nella religione greca e romana, il dio della musica, delle arti mediche, delle scienze, dell'intelletto e della profezia. Nonché colui che traina il carro del sole, scortando la stella ardente attraverso la volta celeste. Shark Tale è un film d'animazione del 2004 diretto da Vicky Jenson, Bibo Bergeron e Rob Letterman. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

