In testa all upupa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In testa all upupa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UP

Significato/Curiosita : In testa all upupa L'upupa comune o upupa eurasiatica o plumbus (Upupa epops Linnaeus, 1758) è un uccello bucerotiforme della famiglia degli Upupidi. Sigle Unia Pracy – partito politico polacco

– partito politico polacco Unibersidad ng Pilipinas – università filippina

– università filippina Unidad del Pueblo – partito politico spagnolo

– partito politico spagnolo Unidad Popular – alleanza politica cilena

– alleanza politica cilena Unión Patriótica – partito politico colombiano

– partito politico colombiano Unión Patriótica – partito politico spagnolo

– partito politico spagnolo Universidad Panamericana – università messicana

– università messicana Universidade do Porto – università portoghese

– università portoghese University of Portland – università statunitense

– università statunitense University of Pretoria – università sudafricana

– università sudafricana Università di Poitiers – università francese

– università francese Univerzita Palackého – università ceca

– università ceca Union Pacific Railroad – compagnia ferroviaria statunitense

– compagnia ferroviaria statunitense Unione Paneuropea Chimica UP – sigla DIN 7728 e 16780 del poliestere insaturo Cinema Le deliranti avventure erotiche dell'agente speciale Margò ( Up! ) – film di Russ Meyer del 1976

( ) – film di Russ Meyer del 1976 Up – film statunitense del 1984, Oscar al miglior cortometraggio nel 1985

– film statunitense del 1984, Oscar al miglior cortometraggio nel 1985 Up – film dei Pixar Animation Studios del 2009 vincitore dell'Oscar al miglior film d'animazione nel 2010 Codici UP – codice ISO 3166-2:IN di Uttar Pradesh (India) Informatica UP – classe di complessità

– classe di complessità Unified Process Musica Up – album degli ABC del 1989

– album degli ABC del 1989 Up! – album degli Equip'Out del 1991

– album degli Equip'Out del 1991 Up – album dei Right Said Fred del 1992

– album dei Right Said Fred del 1992 Up – album dei Great Big Sea del 1995

– album dei Great Big Sea del 1995 Up – album degli R.E.M. del 1998

– album degli R.E.M. del 1998 Up – album di Peter Gabriel del 2002

– album di Peter Gabriel del 2002 Up – singolo delle The Saturdays del 2008

– singolo delle The Saturdays del 2008 Up – album dei Six Pack del 2009

– album dei Six Pack del 2009 Up! – album di Shania Twain del 2002

– album di Shania Twain del 2002 Up! – singolo di Shania Twain del 2003, dall'album omonimo

– singolo di Shania Twain del 2003, dall'album omonimo Up – singolo del 2011 di James Morrison feat. Jessie J

– singolo del 2011 di James Morrison feat. Jessie J Up – album dei Pop Evil del 2015

– album dei Pop Evil del 2015 Up – singolo di Olly Murs e Demi Lovato del 2014

– singolo di Olly Murs e Demi Lovato del 2014 Up – singolo di Desiigner del 2017

– singolo di Desiigner del 2017 Up – singolo di Cardi B del 2021

– singolo di Cardi B del 2021 Up – singolo di Inna del 2021

– singolo di Inna del 2021 Up – casa discografica Altro UP – Compagnia aerea israeliana, divisione low cost di El Al.

– Compagnia aerea israeliana, divisione low cost di El Al. up! – city car compatta prodotta dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen.

– city car compatta prodotta dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen. Up – videogioco

– videogioco Up – quark di prima generazione

– quark di prima generazione Serie UP – famiglia di poltrone progettate da Gaetano Pesce per B&B Italia e prodotte dal 1969 Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «up» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

