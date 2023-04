La Terra di dingo e koala - Cruciverba

L'Australia non confina con nessun territorio, ma è circondata dall'oceano ed è attraversata dal Tropico del Capricorno. In particolare è bagnata dall'Oceano Indiano, dal Mar di Timor e dal Mar degli Alfuri, dall'Oceano Pacifico e dal Mar dei Coralli nell'ovest, mentre a sud dalla Grande Baia Australiana e a sud est dal Mar di Tasman. Al nord, la Terra di Arnhem e la penisola di Capo York formano il Golfo di ...

L'Australia (pronuncia italiana Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/au'stralja/; in inglese: Australia, pronuncia britannica Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['strel], pronuncia locale [Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">'stælj]), ufficialmente Commonwealth dell'Australia, è il sesto Paese del mondo per estensione (7688287 km², in gran parte desertici) e il più grande dell'Oceania. Ha una popolazione di oltre 25 milioni di abitanti, quasi interamente residenti sulle coste. La sua capitale è Canberra, mentre la città più popolata è Sydney, seguita da Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide.