Termine per computer - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : BIT

Significato/Curiosita : Termine per computer Un personal computer (dalla lingua inglese, in italiano letterale “calcolatore personale” oppure “elaboratore personale”, solitamente abbreviato in PC) è un qualsiasi computer che si presti all'utilizzo proprio personale e alla personalizzazione da parte dell'utente nell'uso quotidiano. Il termine personal computer nasce negli anni 80 quando vengono messi in commercio i primi computer per il grande pubblico. Infatti precedentemente i calcolatori erano inaccessibili alla ... Il bit è l'unità di base dell'informazione in informatica e nelle comunicazioni digitali. Il nome è una parola macedonia dei termini inglesi "binary" (binario) e "digit" (cifra). Ha due significati diversi, a seconda del contesto in cui si usa: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Termine per computer : termine; computer; Una registrazione audio o video pirata... con termine inglese; termine saussuriano; La nota in termine ; Un termine spregiativo per certi drammoni; termine per ricette; Si immettono nella memoria di un computer ; Un personal computer ; Consente al computer di collegarsi a Internet; L unità elementare per la memoria di un computer ; Control-Alt- _, un comando nei computer ; Cerca altre Definizioni