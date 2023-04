Ha i tentacoli - Cruciverba

Tentacoli è un film del 1977 diretto da Ovidio G. Assonitis (che si firmò con lo pseudonimo Oliver Hellman). Il film venne prodotto e scritto da Assonitis, con la collaborazione di Jerome Max, Tito Carpi e Steven W. Carabatsos; venne inoltre interpretato da grandi star hollywoodiane, tra cui Shelley Winters, John ...

Il polpo comune (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) o piovra è un mollusco cefalopode della famiglia Octopodidae. Nell'uso comune viene impropriamente chiamato anche polipo, termine che in realtà in zoologia spetta solo agli stadi vitali fissi del phylum celenterati, come quelli dei coralli.