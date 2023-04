Fu teatro d uno storico incontro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu teatro d uno storico incontro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TEANO

Significato/Curiosita : Fu teatro d uno storico incontro Il teatro (dal greco at, théatron, "luogo di pubblico spettacolo", dal verbo eµa, theàomai, "osservo", "guardo", la stessa radice di theoreo, da cui "teoria") è un insieme di differenti discipline, che si uniscono e concretizzano l'esecuzione di un evento spettacolare dal vivo. Teano ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/te'ano/, Tiánë in dialetto teanese) è un comune italiano di 11 399 abitanti della provincia di Caserta in Campania. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Fu teatro d uno storico incontro : teatro; storico; incontro; Il maggior teatro di New York con tre lettere; teatro con numeri; Il Celestini attore di teatro ; Cosi è un teatro quando ha tutti i posti occupati; Vasto teatro all aperto; Tzvetan, critico e storico della cultura bulgaro; Compendiosi come un celebre storico latino; Uno storico Armando; Rettile preistorico che viveva nell acqua; storico programma spaziale della NASA; incontro pugilistico; Un incontro al vertice; La località campana celebre per un incontro ; Suono determinato dall incontro di vocali; Garibaldi vi incontrò il re; Cerca altre Definizioni