La Tanzi della prosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Tanzi della prosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LIA

Significato/Curiosita : La Tanzi della prosa Giuseppe Pambieri (Varese, 18 novembre 1944) è un attore, regista teatrale e doppiatore italiano. Lia Catherine Thomas (1999) è una nuotatrice statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La Tanzi della prosa : tanzi; della; prosa; Locale per sostanzi ose merende; Si stanzi arono in Spagna; Un rapporto circostanzi ato; Antichi celti stanzi ati in Asia Minore; Stanzi ata, destinata, come una risorsa; Il nome della Bruni; Gli Egiziani della capitale; Il punto d appoggio della leva; Il Reed della musica rock; Gli abitatori della Luna; Marta della prosa ; Romanzo in prosa di Boccaccio; Può esserlo una prosa ; Pina della prosa ; Un Garrani della prosa ; Cerca altre Definizioni