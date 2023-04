Supporti per bracieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Supporti per bracieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIPODI

Significato/Curiosita : Supporti per bracieri L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. è il principale evento eruttivo del Vesuvio in epoca storica. L'eruzione, che ha profondamente modificato la morfologia del vulcano, ha provocato la distruzione delle città di Ercolano, Pompei, Stabia e Oplontis, le cui rovine, rimaste sepolte sotto strati di pomici, sono state riportate alla luce a partire dal XVIII secolo. Maria Tripodi (Melito di Porto Salvo, 21 luglio 1982) è una politica italiana, deputata della XVIII legislatura della Repubblica Italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

