Un successo di Vecchioni - Cruciverba

Roberto Vecchioni (Carate Brianza, 25 giugno 1943) è un cantautore, paroliere, scrittore, poeta italiano.

Samarcanda ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/samar'kanda/; in uzbeco Samarqand; in tagico ; in russo: , traslitterato: Samarkand, in persiano , "Samarqand"; 513.572 ab. nel 2019) è una città dell'Uzbekistan, capoluogo della regione omonima e seconda città del Paese per popolazione.