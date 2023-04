Subdolo, ingannatore - Cruciverba

I cerchi dell'Inferno sono corone circolari concentriche e sovrapposte nelle quali Dante Alighieri, nella sua opera della Divina Commedia, immagina sia suddiviso l'Inferno, che egli descrive nell'omonima prima cantica. Essi sono nove, in ciascuno dei quali vengono puniti coloro che in vita si sono macchiati di un ben definito tipo di peccato. La suddivisione in nove rimanda al pensiero aristotelico-tomistico. La visione del proprio viaggio nell'oltretomba da parte dell'autore ...

Pandora (dal greco antico ada, Pandra, a sua volta da pv, pân, «tutto» e d, dôron, «dono», ovvero «tutti i doni») è un personaggio della mitologia greca.