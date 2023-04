Studia il movimento dei proiettili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia il movimento dei proiettili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALISTICA

Significato/Curiosita : Studia il movimento dei proiettili Un proiettile (o proietto) è un corpo destinato ad essere lanciato, tramite l'applicazione di un'appropriata forza. Un missile balistico (l'espressione inglese corrispondente è Ballistic Missile) è un missile che ha una traiettoria di volo balistica, di tipo suborbitale. Scopo di tali armi è il trasporto di una o più testate (anche nucleari) su un predeterminato obiettivo. Il missile può avere una testata singola o frazionale, cioè composta da più veicoli di rientro indipendenti, ed in quel caso si parla di MIRV (Multiple Independent Re-entry Vehicles). La seconda soluzione consente di colpire più obiettivi su una stessa area. L'alternativa alla traiettoria balistica è la crociera, per cui appunto si parla di missile da crociera. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Studia il movimento dei proiettili : studia; movimento; proiettili; studia i pennuti; Vi si studia no i vegetali; Le studia va Karl von Frisch; Aiuta a ricordare meglio le cose studia te; Lo studia lo psicanalista; La possiede un corpo in movimento ; Il movimento di Picasso e Braque; Vi seguono nel movimento ; Un complemento di movimento ; Un movimento per nulla gradito; Innocui proiettili di neve; Si adoperavano come proiettili nelle vecchie comiche; proiettili ... della fionda; Il diametro dei proiettili ; Lo sono cartucce e proiettili ; Cerca altre Definizioni