Ha la struttura a doppia elica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la struttura a doppia elica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DNA

Significato/Curiosita : Ha la struttura a doppia elica In geometria, una doppia elica è costituita, generalmente, da due eliche congruenti aventi lo stesso asse, ciascuna delle quali differisce nella traslazione lungo l'asse, che può essere o no parziale. L'acido desossiribonucleico o deossiribonucleico (in sigla DNA, dall'inglese DeoxyriboNucleic Acid; meno comunemente, in italiano, anche ADN) è un acido nucleico che contiene le informazioni geniche, necessarie alla formazione e omeostasi degli esseri viventi attraverso la biosintesi di RNA e proteine. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ha la struttura a doppia elica : struttura; doppia; elica; Studia la struttura microscopica dei tessuti anatomici; struttura di sostegno; Riunire in un unica struttura diverse società; struttura sottile di delimitazione o rivestimento anatomico; struttura per concerti e partite di basket; Raddoppia to è two; La casa francese di auto della doppia cuspide; Si traduce doppia ndolo; La doppia elica della biologia (sigla); Nel poker batte la doppia coppia; Avvolge oggetti delica ti; Così è la bellezza angelica ; _ Delica to, l ispettrice portata in TV dalla Cortellesi; Formano l elica ; Se è delica to non va toccato;