Si struggono d amore - Cruciverba

Amor, ch'a nullo amato amar perdona è il verso 103 del canto V nell'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri. Si tratta di uno dei versi più celebri del poema e dell'intera letteratura italiana.

Gli adoratori del male (Children of the Corn V: Fields of Terror) è un film del 1998 diretto da Ethan Wiley, ispirato al racconto I figli del grano contenuto nella raccolta A volte ritornano di Stephen King.