Lo strato d aria tra i 50 e i 1000 km d altezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo strato d aria tra i 50 e i 1000 km d altezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IONOSFERA

Significato/Curiosita : Lo strato d aria tra i 50 e i 1000 km d altezza In meteorologia una tromba d'aria o tornado, è un violento vortice a scala locale che si origina alla base di un cumulonembo e giunge a toccare il terreno. La ionosfera è la fascia dell'atmosfera terrestre nella quale le radiazioni del Sole, e in misura minore i raggi cosmici provenienti dallo spazio, provocano la ionizzazione dei gas componenti. Estesa fra i 60 e i 1000 km di altitudine e dunque appartenente parzialmente sia alla mesosfera sia alla termosfera, può essere ulteriormente divisa in strati evidenziandone le diverse proprietà elettriche, dovute alle variazioni di composizione e dell'intensità di radiazione solare ricevuta. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

