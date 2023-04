Storiche motosiluranti - Cruciverba

Le motosiluranti CRDA, note con la sigla del fabbricante, sono state una classe di imbarcazioni veloci usate come mezzi d'assalto dalla Regia Marina durante la seconda guerra mondiale e derivate delle schnellboote tedesche del tipo Lürssen. Tutte le unità vennero realizzate dalla CRDA negli stabilimenti di Monfalcone in due serie. La prima serie da MS 11 a MS 16, da MS 21 a MS 26 e da MS 31 a MS 36, mentre la seconda serie andava da MS 51 a MS 56, da MS 61 a MS 66 e da MS 71 a MS 76, ...

La Xª Flottiglia MAS, anche nota come Decima MAS, X MAS, 10ª Flottiglia MAS, o "la Decima", fu un'unità speciale della Regia Marina italiana, prima flottiglia MAS istituita, il cui nome è legato a numerose imprese belliche di assalto e incursione. Nata nel 1939 come Iª Flottiglia M.A.S., era una delle tre flottiglie MAS della Regia Marina allo scoppio della seconda guerra mondiale. L'unità mutò ufficialmente la propria denominazione in "10ª Flottiglia M.A.S." il 14 marzo 1941.