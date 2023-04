La stecca del cantante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stecca del cantante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STONATURA

Significato/Curiosita : La stecca del cantante Antonio Diodato, conosciuto semplicemente come Diodato (Aosta, 30 agosto 1981), è un cantautore italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2020 con il brano Fai rumore. Il violino è uno strumento musicale della famiglia degli archi, dotato di quattro corde accordate ad intervalli di quinta. Il musicista che suona il violino è detto violinista; l'artigiano che lo costruisce o lo ripara è il liutaio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La stecca del cantante : stecca; cantante; Le colpisce una stecca ; Area chiusa da stecca to; Una bistecca per più d uno; Racchiusi dentro uno stecca to; Si colpisce, solo per gioco, con una stecca ; La Fitzgerald cantante ; La cantante di Sulla mia pelle; La Consoli cantante ; La cantante di Lasciala andare; Marina, cantante ; Cerca altre Definizioni