Lo stato dei bimbi che frequentano le elementari - Cruciverba

La sindrome di Asperger (spesso abbreviata anche in SA) è un disturbo pervasivo dello sviluppo, annoverato fra i disturbi dello spettro autistico. Non comporta ritardi nell'acquisizione delle capacità linguistiche né disabilità intellettive. Dal 2013, con l'introduzione del DSM-5, la sindrome di Asperger non è più una categoria diagnostica a sé, bensì è inclusa in quella dei disturbi dello spettro autistico, venendo definita come autismo ad alto funzionamento.

Francesco Hayez ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/fran'esko 'aje/; Venezia, 10 febbraio 1791 – Milano, 12 febbraio 1882) è stato un pittore italiano.