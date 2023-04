Lo Stato con Doha - Cruciverba

Doha (in arabo: , ad-Dawa oppure ad-Doa, letteralmente "il grande albero") è la capitale e la città più popolata dello stato del Qatar. Si trova sul Golfo Persico e aveva nel 2015 una popolazione di 956 460 abitanti. È la più grande città del Qatar e, con la sua area urbana e suburbana, ospita circa il 60% della popolazione dello stato.

Il Qatar (in arabo: , Qaar, pronunciato Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['qtr]; pronuncia italiana: Catàr, Càtar), ufficialmente Stato del Qatar, è un emirato del Medio Oriente, situato in una piccola penisola della penisola arabica. Confina a sud con l'Arabia Saudita ed è per il resto circondato dal golfo Persico.