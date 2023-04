La stagione in Inghilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stagione in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEASON

Significato/Curiosita : La stagione in Inghilterra L'Inghilterra (in inglese: England, /'glnd/) è una delle quattro nazioni costitutive del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'unica a non costituire un'entità amministrativa e a non essere dotata di un governo autonomo. Condivide le frontiere con la Scozia a nord e con il Galles ad ovest, mentre il suo capoluogo è Londra, capitale del Regno Unito. I Mad Season sono stati un supergruppo "grunge" formatosi nel 1994, composto da membri appartenenti ad altre band di Seattle. Above è l'unico album pubblicato dal gruppo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

