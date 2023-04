Sta per cadauno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta per cadauno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAD

Significato/Curiosita : Sta per cadauno Le navi portacontainer sono navi il cui intero carico è costituito da container. Questi ultimi possono poi essere trasportati alla meta finale con dei camion o per mezzo del treno. La tecnica alla base di questo tipo di trasporto è detta "containerizzazione". CAD, in informatica, è un acronimo inglese usato per indicare due concetti correlati, ma differenti: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Sta per cadauno : cadauno; cadauno in breve; Si scrive per cadauno ; cadauno in tre lettere; Quella dei cibi è per cadauno ; cadauno ... nei cartellini; Cerca altre Definizioni