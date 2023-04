La spina con cui si nasce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La spina con cui si nasce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DORSALE

Significato/Curiosita : La spina con cui si nasce Signori si nasce è un film del 1960 diretto da Mario Mattoli. Anatomia Muscolo grande dorsale – di forma triangolare, è il muscolo più esteso del corpo umano

– di forma triangolare, è il muscolo più esteso del corpo umano Ganglio dorsale – nodulo che contiene corpi cellulari di tipo nervoso sensoriale, presente a livello delle radici dorsali (afferenti)

– nodulo che contiene corpi cellulari di tipo nervoso sensoriale, presente a livello delle radici dorsali (afferenti) Legamento dorsale del carpo – ispessimento della fascia antibrachiale situato nella parte dorsale dell'articolazione radio-carpica

– ispessimento della fascia antibrachiale situato nella parte dorsale dell'articolazione radio-carpica Pinna dorsale – pinna situata sul dorso dei pesci, dei cetacei e degli estinti ittiosauri Geografia Dorsale medio atlantica – catena montuosa sottomarina, situata nell'Oceano Atlantico, che va dal Polo Nord fino all'Antartide

– catena montuosa sottomarina, situata nell'Oceano Atlantico, che va dal Polo Nord fino all'Antartide Dorsale oceanica – il risultato della divergenza tra due placche di crosta oceanica

– il risultato della divergenza tra due placche di crosta oceanica Dorsale Mohns – sezione della dorsale medio atlantica Informatica Dorsale – collegamento ad alta velocità e capacità tra due server di smistamento informazioni Chimica Dorsale – nella chimica organica è la serie di atomi legati in modo covalente Letteratura Grande Dorsale – grande catena montuosa di Alagaësia, il continente immaginario ideato da Christopher Paolini, autore del Ciclo dell'Eredità Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La spina con cui si nasce : spina; nasce; I suoi cavalli sono di filo spina to; Vi si beve alla spina ; Si fa con il filo spina to; Un ostacolo di filo spina to; Polpetta a base di spina ci della cucina lombarda; San vi nasce il Ticino; Ha ganasce d acciaio; Dove nasce il sole; __ del Re: vi nasce il Po; Può nasce re a prima vista; Cerca altre Definizioni