Spiaggia delle Marche fra Pesaro e Ancona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spiaggia delle Marche fra Pesaro e Ancona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FANO

Significato/Curiosita : Spiaggia delle Marche fra Pesaro e Ancona La provincia di Ancona è un ente locale territoriale delle Marche che conta 460 872 abitanti con capoluogo ad Ancona. Affacciata ad est sul mar Adriatico, confina a nord-ovest con la provincia di Pesaro e Urbino, a sud con la provincia di Macerata e a ovest con l'Umbria (provincia di Perugia). Fano è un comune italiano di 59 314 abitanti della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. La città è famosa per il suo carnevale, uno dei più antichi d'Italia. È la terza città più popolosa delle Marche, dopo Ancona e Pesaro. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

