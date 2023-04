Spelonca, grotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spelonca, grotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANTRO

Significato/Curiosita : Spelonca grotta Una grotta (chiamata anche caverna) è, nel suo significato più ampio, un qualsiasi tipo di vuoto o cavità sotterranea, sia naturale sia artificiale ovvero una cavità più o meno estesa del terreno sottostante il suolo (ambiente ipogeo), ampiamente studiato nell'ambito della speleologia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

