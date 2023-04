Il re di Spagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il re di Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : FILIPPO SESTO

Significato/Curiosita : Il re di Spagna Il Re di Spagna, nel sistema politico spagnolo, è il capo di Stato, simbolo dell'unità e della permanenza del Regno, che è tenuto ad arbitrare e moderare il regolare funzionamento delle istituzioni ed esercitare la più alta rappresentanza della nazione, oltre che a svolgere le funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione e dalle leggi. Ha il comando supremo delle Forze Armate, essendo come tale capitano generale dell'esercito. E detiene l'Alto Patronato delle Reali Accademie. La Pro Sesto 1913 s.r.l., meglio nota come Pro Sesto, è una società calcistica italiana con sede nella città di Sesto San Giovanni, nella città metropolitana di Milano. Milita nel campionato italiano di calcio di Serie C. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il re di Spagna : spagna; In Italia e in spagna ; In spagna e in India; Ampia insenatura tra la spagna e la Francia; L imponente chiesa di Roma su Piazza di spagna ; Essere... in spagna ; Cerca altre Definizioni