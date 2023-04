Sostituire in una carica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostituire in una carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FUNGERE

Significato/Curiosita : Sostituire in una carica Le cariche accademiche sono incarichi previsti all'interno di una accademia o in generale di un istituto di istruzione superiore che tipicamente possiede un proprio assetto organizzativo. I dipartimenti e regioni d'oltremare (in lingua francese départements et régions d'outre-mer - DROM) sono 5 divisioni amministrative della Francia, non connesse ad essa via terra bensì sparse nel mondo; si aggiungono alle 13 regioni della Francia continentale e costituiscono un tipo di suddivisione territoriale della Francia e, segnatamente, della Francia d'oltremare, il cui tratto distintivo è quello di fungere, ad un tempo, da dipartimento e da regione. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

