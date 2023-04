Sostanza ricavata dalla buccia delle mele - Cruciverba

Questo glossario delle frasi fatte contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana.

La pectina è un eteropolisaccaride, ottenuto con l'unione di vari monosaccaridi e formato in parte da unità esosano C 6 H 10 O 5 . Per pectina si intende il composto estratto dalla frutta, dalla protopectina in essa contenuta.