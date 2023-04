Sono vicine nei chihuahua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine nei chihuahua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IH

Significato/Curiosita : Sono vicine nei chihuahua La città di Chihuahua (pron. Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[i'wawa]) è capoluogo dell'omonimo comune e capitale dello stato messicano di Chihuahua, che a sua volta dà il nome alla razza dei Chihuahua. Secondo le stime del censimento del 2010, il comune conta 819.543 abitanti, di cui 809.232 concentrati nella città. Posta a 1460 metri sul livello del mare, è sede arcivescovile e importante centro commerciale e ... La CASE IH è un'azienda statunitense produttrice di macchine agricole controllata dalla CNH Industrial. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 aprile 2023

